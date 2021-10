Cassano: “Osimhen salta come Ronaldo ma mi ha ricordato un altro giocatore, vi spiego”

L’ex noto attaccante, Antonio Cassano, è intervenuto ai microfoni della Bobo Tv per dire la sua su Victor Osimhen! Queste le sue parole: “Per i goal che sta facendo e per il tipo di atletismo che ha, Osimhen somiglia a Drogba! Il goal contro il Torino è un’altra perla, da solo è riuscito a saltare sopra la traversa. Quando lo fece Ronaldo, tutti i giornali fecero dei titoloni con l’altezza raggiunta e tante sciocchezze solo per caricarlo. Osimhen ha portato ancora una volta il Napoli in avanti segnando un altro goal fantastico“.