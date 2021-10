UFFICIALE – Giudice Sportivo, gli squalificati della 9° giornata di Serie A!

Come di consueto di martedì, il giudico sportivo ha reso noti gli squalificati della 9° giornata di Serie A. Diverse espulsioni anche in questo turno con i calciatori coinvolti che saranno costretti dunque a saltare l’ultimo weekend prima del turno infrasettimanale. Di seguito la list dei calciatori:

Luiz Felipe (Lazio), Roberto Pereyra (Udinese), Riccardo Sottil (Fiorentina), Francesco Acerbi (Lazio) e Morten Thorsby (Sampdoria).

I primi tre, come si evince dal comunicato ufficiale, sconteranno la squalifica per essere stati espulsi, per doppia ammonizione, nell’ottavo turno di Serie A. Acerbi invece sconta la seconda giornata di squalifica. Throsby, su cui pesava la diffida, è stato nuovamente ammonito contro il Cagliari.