Il Napoli si accinge ad affrontare il Torino da primo in classifica, ma in questo inizio trionfale, intorno alla squadra, è mancato un po’ d’affetto: ma, domenica sera, il pubblico è atteso numeroso allo stadio Maradona.

Probabilmente, ci si attende almeno 30mila persone allo stadio, pronte a sostenere questo Napoli e a spingere la squadra a battere il fantasma di Ivan Juric. I tifosi pensano ancora a quella partita, ma Spalletti, sin dal ritiro, nel colloquio con i tifosi, ha detto di dimenticare quella gara.

Anche i gruppi organizzati potrebbero tornare allo stadio per far tornare lo stadio quel catino caldo che per ora ancora non è, anche se nelle precedenti sfide, a partire dalla sconfitta con lo Spartak Mosca, i tifosi che sono andati al Maradona hanno sempre apprezzato la prova degli azzurri.

Tra l’altro, assisterà alla gara anche il neosindaco Manfredi, che si insedierà lunedì mattina, e anche lui ha sottolineato il ruolo fondamentale che può avere una squadra di alto livello nella crescita di una città.

