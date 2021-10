Meret oppure Ospina? La parola a Matteo Gianello

In questi giorni si parla molto del cosiddetto dualismo per difendere i pali del Napoli, i contendenti sono sempre Alex Meret e David Ospina. Tra le diverse dichiarazioni e pareri sulle scelta del portiere azzurro, interviene anche l’ex Matteo Gianello. Le sue parole ai microfoni di 1 Station Radio durante la trasmissione “1 Football Club”:

“Il dualismo non fa bene a nessuno dei due. Ospina ha tanta esperienza sia di club che di nazionale, ma per Alex è un problema, perché potrebbe interrompersi il suo percorso di crescita. Con Meret il Napoli si assicurerebbe un grande portiere per il futuro. Io lo preferisco ad Ospina. I risultati danno ragione a Spalletti, quindi mi fido delle scelte del mister. Necessario valutare il futuro dell’ex SPAL per il bene di tutti.”