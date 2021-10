Vigliotti: “Napoli-Torino sarà una gara decisiva. In palio c’è molto di più dei tre punti. Vi spiego”

Gianluca Vigliotti, avvocato e giornalista pubblicista è intervenuto nel corso delle trasmissioni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al campionato di Serie A e al Napoli di mister Spalletti.

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Napoli-Torino è la gara in cui finalmente sarà presente il dodicesimo uomo in campo: il grande pubblico.

Questa partita è molto importante. Non vale tre punti ma di più se ci si ferma a riflettere che questo weekend sono in programma partite come Roma-Juve. Si aggiunge anche il fatto che Milan e Inter hanno già commesso errori. In più c’è Lazio-Inter e Milan-Verona. Può essere una giornata di campionato decisiva per le ambizioni del Napoli.

Rrahmani deve giocare, al centro devono esserci Fabian e Anguissa: la novità potrebbe essere Meret tra i pali”.