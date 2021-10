Agostinelli: “Il Napoli deve lasciare da parte le emozioni e conquistare i tre punti”

Andrea Agostinelli è stato intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli di Spalletti, commentando la prossima sfida che attende gli azzurri.

Queste le sue parole: “Ho lavorato con Juric a Crotone. So come lavora e credo che la cosa più importante da fare contro le sue squadre è correre. Il Napoli se non si lascia prendere dalle emozioni può vincere, in palio c’è la possibilità di tornare a casa a bottino pieno. Le soste per le nazionali possono influire sull’andamento delle squadre, dopo sette vittorie consecutive bisogna continuare a giocare senza distrazioni”.