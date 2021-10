Aguero su Maradona: “La sua morte ha avuto forti ripercussioni su di me, vi spiego”

Sergio Aguero, attaccante del Barcellona e della nazionale argentina nonché genero di Diego Armando Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di El País, toccando vari temi tra i quali anche la morte del Pibe de Oro:

“Avendo sposato la figlia di Diego la sua morte ha inevitabilmente scosso anche me in maniera molto forte, Diego è stato immenso. Avevo una partita di Champions League quel giorno e ho pensato ad uno scherzo, ma vedendo che la mia compagna alla mia domanda ha annuito, sono rimasto sconvolto. Mi preoccupava la reazione di mio figlio in quel momento e a come avrebbe appreso la notizia, dato che era molto legato al nonno, avevano un grande rapporto. Mi chiese anche di andare a dargli l’ultimo saluto alla veglia funebre: non mi piaceva l’idea all’inizio, ma alla fine l’ho lasciato andare, non volevo che avesse un brutto ricordo. Il giorno seguente Benjamin mi ha raccontato di aver pianto molto, ho provato a trattenermi anch’io ma non ci sono riuscito”.