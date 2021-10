Iezzo: “Meret talento, ma attualmente Ospina è più in forma”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo, che ha parlato del dualismo tra Meret ed Ospina. Ecco quanto detto:

”Meret è un ottimo portiere, ha tanta qualità, penso che sicuramente alla fine rinnoverà con il Napoli. Anche da come parla il suo procuratore, mi sembra di capire che non ci saranno particolari grattacapi. Però cerco di mettermi anche nei panni dell’allenatore e realizzo che attualmente è difficile far sedere Ospina in panchina, in quanto il portiere colombiano è più in condizione”.