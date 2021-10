L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione in casa Torino, in vista della trasferta di Napoli. Secondo il quotidiano non vi sarebbero buone notizie per il tecnico granata Ivan Juric, in vista del match di domenica alle ore 18. Infatti l’allenatore croato dovrà rinunciare oltre a Pjaca e Verdi, anche al centrocampista Linetty e all’esterno Rodriguez. Queste defezioni si vanno ad aggiungere alle situazioni limite di Belotti, Zaza e Sanabria.