Regini: “Sarri mi inventò centrale a Napoli, io mi adatto facilmente”

Vasco Regini, ex calciatore del Napoli approdato oggi alla Reggina, ha parlato ai canali ufficiali del club calabrese, raccontando un aneddoto sulla sua avventura all’ombra del Vesuvio. Le sue parole:

“Ho giocato da difensore centrale e terzino sinistro, dipendeva dagli allenatori. A Napoli per esempio, Sarri mi inventò centrale per necessità. Fu una scelta giusta perché feci benissimo in quella posizione. Da quel momento ho iniziato ad avere il doppio ruolo. Alla Samp ho fatto il terzino con Mihajlovic e il centrale con Giampaolo. Io mi adatto a ciò che mi viene chiesto”.