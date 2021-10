Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli e leggenda del calcio italiano, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Lorenzo Insigne: “Insigne non penserà alla situazione contratto visto che esistono i procuratori proprio per questo. Il Napoli di Spalletti assomiglia molto a quello di Gattuso ma mi stupisce la continuità dei risultati. Dopo l’avventura in Cina sto guardando molte partite in Inghilterra e in Spagna”