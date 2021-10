Franco Baresi, storica leggenda del Milan e soprattutto del calcio italiano, ha parlato degli scontri con Diego Armando Maradona. Infatti il difensore ha parlato a Milan News dell’argentino durante un evento a Roma (in cui stava presentando il suo nuovo libro): “Con Maradona ci sono sempre state sfide avvincenti. Infatti all’epoca gli azzurri lottavano con noi per il tricolore. I duelli con il Pibe de Oro li ricorderò per tutta la mia vita”