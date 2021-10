Tanto vicini, eppure non sono mai stati così lontani come in questo periodo. E la storia di Lorenzo Insigne, simbolo di questo Napoli, il club dove è cresciuto e si è formato, potrebbe chiudersi anzitempo, senza il lieto fine. A questo punto, che il capitano possa andare via a fine stagione è un’ ipotesi molto concreta.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ attenzione dell’ Inter per il capitano del Napoli non è mai calata. Pare che l’ Inter sarebbe anche disposta a riconoscergli i sei milioni di ingaggio, ma resta da capire se i costi non aumenteranno per l’ acquisizione del cartellino.

Anche all’estero non mancano le pretendenti. Al Manchester United, per esempio, non dispiacerebbe trattarlo e, probabilmente, se dovesse andare via da Napoli, pure a Lorenzo non dispiacerebbe vivere l’ esperienza in Premier League in uno dei club più prestigiosi d’ Europa. Ma si tratta soltanto di ipotesi, perché il capitano non dispera di trovare l’ accordo con De Laurentiis.