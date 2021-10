Dal Pino: “Parametri zero? Fenomeno in crescita e preoccupante”

Dal palco del Festival dello Sport a Trento, il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha parlato del fenomeno dei parametro zero.

“Indennizzo per i club che perdono i giocatori a zero? E’ sacrosanta la libera circolazione dei giocatori, così come lo è quella del club che investe su di loro. I giocatori che lasciano a zero è un fenomeno crescente, anche preoccupante. Non possiamo come Lega Serie A intervenire, ma possiamo lavorare a delle riforme, in modo da difendere gli attivi da club, altrimenti il club continua ad essere il punto che viene colpito sempre”.