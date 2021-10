CdS – Accostato al Napoli, la Roma prepara il colpo Zakaria. I dettagli

Denis Zakaria, centrocampista svizzero del Borussia Monchengladbach, ha interrotto le trattative con i tedeschi per il rinnovo di contratto (in scadenza) ed è in cerca di una nuova squadra. Secondo il Corriere dello Sport, il calciatore, accostato al Napoli qualche mese fa, sta valutando l’offerta della Roma per gennaio, che lo ritiene adatto per rinforzare il proprio centrocampo. In estate il prezzo si aggirava intorno ai 20 milioni di euro, mentre ad oggi si può acquistare per una cifra inferiore alla metà vista la scadenza a giugno.