Repubblica – Spalletti spera che la sosta lo aiuti a recuperare a pieno Mertens, Demme e Ghoulam

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli durante la pausa per le nazionali. Secondo il quotidiano, nonostante il Napoli abbia dovuto rinunciare a ben dodici giocatori, Spalletti si è messo lo stesso al lavoro per sfruttare al meglio la sosta. Il tecnico azzurro confida che tale pausa lo aiuti a migliorare la condizione fisica degli ultimi giocatori usciti dall’infermeria: Mertens, Ghoulam e Demme. La speranza di Spalletti è che siano pronti per affrontare il tour de force di ottobre\ novembre, potendosi permettere anche più rotazioni per il turn-over