TuttoSport – Il Napoli piomba su Onana per il dopo-Ospina! C’è da battere la concorrenza dell’Inter

Con la sosta per le nazionali e senza nessuna partita di campionato, l’attenzione è rivolta su possibili affari che si potrebbero concludere a gennaio o nell’estate prossima. L’ultima notizia, secondo Tuttosport, riguarderebbe un’interessamento del Napoli per il portiere dell’Ajax Andrè Onana, in scadenza di contratto con i Lancieri nel 2022.

Sul camerunense c’è da molto già l’Inter che lo avrebbe individuato come erede di Handanovic. L’idea di Marotta era quella di aspettare il 2022, però la folta concorrenza potrebbe portare i nerazzurri ad anticipare il tutto. Intanto il Napoli ha provato ad affacciarsi e a valutare la fattibilità dell’operazione