Victor Osimhen, eletto miglior calciatore del mese di settembre dall’associazione italiana calciatori, ha commentato l’accaduto tramite il suo profilo Instagram:

“Sono molto orgoglioso per questo riconoscimento attribuitomi dalla @assocalciatori per quello che ho fatto nel mese di settembre in @seriea . Ringrazio chi mi ha votato e spero continuare a far bene”.

