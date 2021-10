Italia-Spagna, Insigne bocciato da tutti i quotidiani!

Italia-Spagna valida per la semifinale di Nations League ha fatto registrare la prima sconfitta dopo 37 partite degli azzurri di Roberto Mancini. Uno dei giocatori che più ha deluso è senza ombra di dubbio Lorenzo Insigne che da falso nueve, si è divorato un’occasione davanti la porta difesa da Unai Simon.

Lo giudica così la Gazzetta dello Sport: “Non si capisce come uno come lui possa aver sbagliato un gol fatto. Sarebbe stato il pari. Invece….”. Stesso voto, 5, per il Corriere dello Sport: “Fallisce, con la porta spalancata, l’occasione più limpida costruita dall’Italia. Apre il piatto e mette fuori. Niente tiro a giro”.