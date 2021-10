CorrMezz – Lobotka sarà disponibile dopo la sosta

Stanislav Lobotka è tornato a Napoli dopo la convocazione con la Slovacchia.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, Stanislav Lobotka dovrebbe ritornare a disposizione di Luciano Spalletti dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali. Il centrocampista ex Celta Viga potrebbe dare una mano in mediana già contro il Torino di Juric alla gara di ripresa del campionato; vedremo quali saranno le notizie che giungeranno da Castel Volturno nei prossimi giorni e capiremo se potrà esserci spazio per lui contro i granata.