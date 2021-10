Gazzetta – Anguissa colpo di mercato per il Napoli: valore alle stelle per lui

Zambo Anguissa è stato una della sorprese di questo Napoli spallettiano.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ex Fulham è stato acquistato per soli 400.000 euro e dovrà essere riscattato per una cifra intorno ai 15 milioni di euro a fine stagione. Il suo valore attuale sarebbe già aumentato e corrisponderebbe a ben 10 milioni di euro: attualmente il suo rendimento è tra i migliori in Serie A e il patron azzurro avrebbe anche già provato a sondare il terreno per anticipare il riscatto al mese di gennaio.