L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’inizio campionato del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli ha sempre dichiarato che l’obiettivo dichiarato è la qualificazione in Champions League. Ma la partenza sprint di questa stagione dice tutt’altro, infatti si parla di un Napoli fortemente candidato allo scudetto. La leadership in solitaria ha ridato al club quello splendore in più ad una squadra sfiduciata dopo il mancato accesso in Champions della scorsa stagione.