Politano a KKN: “Si sta molto bene primi in classifica. Sulla mia esultanza a Firenze…”

Matteo Politano, attaccante del Napoli, non essendo stato convocato da Mancini per le fasi finali della UEFA Nations League, è rimasto agli ordini di Spalletti.

Il laterale azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club partenopeo:

“Si sta molto bene primi in classifica. Il campionato è ancora lungo e mancano tante partite. Dobbiamo restare concentrati. Abbiamo voglia di imporre il nostro gioco e continuare a vincere come a Firenze, soffrendo ma portando vittoria a casa. Quest’anno siamo partiti bene, superando i momenti di difficoltà. Siamo un grande gruppo che vuole far vedere le proprie qualità e non mollare mai. I numeri sono importanti ma restano tali. Oltre al campionato c’è l’Europa dove non siamo partiti bene e noi ci teniamo. La mia esultanza a Firenze dopo aver aiutato la difesa dimostra come vogliamo aiutarci ed essere compatti. Siamo forti offensivamente ma anche in fase difensiva siamo pronti a sacrificarci. Ho trovato Spalletti carico; entusiasta di essere a Napoli. Tatticamente è abbastanza cambiato rispetto a quando ero all’Inter. La rosa si è completamente messa a sua disposizione. C’è stato un cambio di mentalità rispetto allo scorso anno, soprattuto nelle difficoltà. A prescindere da chi gioca in attacco c’è sintonia nei movimenti. Abbiamo fatto trasferte difficili finora e siamo sempre riusciti a vincere. Giocando ogni tre giorni avere 2 settimane per allenarsi e recuperare energie. Napoli mi piace tantissimo. Viviamo tanto la città con la mia famiglia anche ora che ho una bimba piccola. Siamo felici di essere qui. Nazionale? Io faccio sempre il massimo per il Napoli, solo così posso mettere in difficoltà Mancini e riuscire a esser convocato. Gara con il Torino nasconde tante insidie. Toro squadra che concede poco e gioca uomo contro uomo. Poi molti miei compagni torneranno solo giovedì dalle Nazionali. Osimhen? Sta dimostrando il suo valore, noi sapevamo quanto fosse forte. Ragazzo giovane e serio”.