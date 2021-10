Adam Ounas resterà fermo per un mese.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, l’algerino si era già fermato prima della sfida contro la Fiorentina di domenica pomeriggio. La diagnosi ha riportato una distrazione al retto femorale della gamba destra: una situazione alquanto spiacevole per il calciatore ex Crotone, che stava facendo bene nelle prime uscite stagionali. La sosta a tal proposito è abbastanza vantaggiosa per evitare di saltare troppe partite chiave.