Gazzetta – Curva Fiesole “protagonista” degli insulti a Kalidou: il resoconto

Il piccolo mucchio di tifosi che hanno insultato Koulibaly e i compagni di squadra si trovava in curva Fiesole.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, sarebbe stata quella la zona incriminata dell’Artemio Franchi. Per ora non ci sono novità in merito ai nominativi dei protagonisti, ma la Digos sta continuando il suo lavoro di ricerca perenne; anche la Procura Federale ha agito in concomitanza con la Polizia di Stato ed ha provveduto a parlare direttamente con il difensore senegalese per ascoltare tutto ciò che ha sentito e che gli è stato rivolto senza alcuna pietà.

A breve potrebbero esserci novità importanti sullo sviluppo di questo tasto dolente.