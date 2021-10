Gazzetta – Spalletti vuole eguagliare Maurizio Sarri

Luciano Spalletti vuole eguagliare Maurizio Sarri.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano ha vinto 7 delle prime 7 gare stagionali: solo Maurizio Sarri ha fatto meglio con 8 vittorie consecutive nella stagione 2017-2018; sarebbe un traguardo importantissimo per le ambizioni di una squadra che non sembra avere limiti in campionato. Quell’annata rimarrà indimenticabile per i 91 punti storici e, purtroppo, non capitalizzati nel terzo scudetto.

Spalletti e il Napoli vogliono sognare e vogliono farlo in grande stile.