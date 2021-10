Spalletti: “Dualismo Meret-Ospina? Purtroppo non possono giocare insieme”

Durante la conferenza stampa odierna, Luciano Spalletti ha ricevuto una domanda sul dualismo tra Meret e Ospina. Ecco le sue parole in merito:

“Meret e Ospina sono due portieri forti, quando ci sono dualismi così forti ad uno gli si fa posto nello spazio vicino, ma in questo caso non si può fare perché due portieri non possono giocare ed è chiaro che uno dei due viene penalizzato. Ci saranno dei momenti in cui la condizione può salire o calare e prenderò in considerazione una novità, ma in caso contrario è sempre quello che fanno i ragazzi in allenamento e in campo che mi darà le indicazioni su chi scegliere. Sono due portieri fortissimi.