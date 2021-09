Questa sera torna l’Europa League per la seconda giornata della fase a gironi. Il Napoli sarà impegnato in casa contro lo Spartak Mosca alle 18:45. Sarà possibile seguire il match in diretta TV su Sky e DAZN. Allo stesso tempo sarà possibile guardare la partita in streaming, tramite l’app mobili Sky Go, Now TV e DAZN sui propri dispositivi mobili.