Bruscolotti: “Il lavoro di Spalletti è importantissimo in questo Napoli. Rinnovo Insigne? La mia speranza è questa”

Beppe Bruscolotti, ex giocatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, durante la trasmissione ‘1 Football Club’, per parlare dell’inizio stagione degli azzurri e dell’importanza di Spalletti: “Napoli? Cavalca l’onda e sta facendo molto bene in questo inizio di campionato, tutti ci auguriamo questo proseguo. Gli azzurri hanno già fatto una cosa importantissima, quella di capire il gioco di Spalletti. Il Napoli sa cosa vuole e le partite le fa sempre sue. Spalletti? Importantissimo il lavoro fatto da Spalletti soprattutto nella pressione uomo a uomo. Infortunati? Stanno recuperando, ora potrà anche sbizzarrirsi. Assenza Curve al Maradona? Sono il dodicesimo uomo, se mancano loro manca sempre qualcosa. In altri posti guardiamo assembramenti assurdi, qui, invece, arrivano subito multe. Ho fatto un appello al presidente, dovrebbe aiutare in questa situazione. Personalità degli azzurri? Ha tanta voglia di far e il gruppo sta crescendo, è un buon segnale. Il Napoli ha tutte le carte in regola per fare bene. Insigne capitano come me? Non c’è bisogno di fare paragoni, ognuno ha i suoi modi di fare e il suo carattere. Rinnovo? Speriamo che tutto si risolva per il meglio. Koulibaly? Anche in questo caso evitiamo paragoni, però c’è da dire che svolge un ruolo importantissimo nel Napoli. Un trascinatore, ama la città, e sono cose fondamentali. Errori? Devono essere accettati, l’importante è che ci sia sempre l’amore per la maglia e l’impegno”.