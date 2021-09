Ulivieri: ”Inaspettato il Napoli primo in solitaria, Spalletti fondamentale per un motivo”

A Radio Marte è intervenuto il presidente dell’AIAC Renzo Ulivieri, che ha parlato di questo Napoli di inizio stagione. Ecco quanto detto:

”Non mi aspettavo il Napoli primo da solo in campionato dopo 6 partite. Sei vittore su sei partite disputate sono tanta roba, anche se non c’è da meravigliarsi, considerando la qualità della squadra. Spalletti è stato molto bravo a cambiare la mentalità degli azzurri, oltre che piccoli accorgimenti nel gioco. Infatti vedo la squadra che sa che bisogna lavorare tutti insieme, il Napoli per il momento lo sta facendo, subendo poco e cercando sempre di imporre il proprio gioco”.