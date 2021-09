Fedele: ”Il Napoli vincerà con Fiorentina e Torino, prima sfida probante è contro la Roma”

A Radio Marte è intervenuto l’ex dirigente Enrico Fedele, che ha espresso il proprio parere sulle prossime sfide che attendono il Napoli in campionato. Ecco quanto detto:

”Quella con la Fiorentina non sarà un vero test per il Napoli. I viola cosi come il Torino nella prossima giornata usciranno sconfitti dal match contro gli azzurri. Il primo vero test più probante sarà contro la Roma il 24 ottobre, poi verranno quelli contro l’Inter e contro il Milan. In queste partite il Napoli potrà capire il ruolo che può recitare in questo campionato. La speranza è che non ci siano brutte sorprese come l’anno scorso”.