Nella per la gara di domani del Napoli a Marassi, secondo quanto riportato da Tuttosport, potremmo vedere un esordio da titolare per la fascia sinistra, parliamo di Juan Jesus. Che potrebbe far rifiatare Mario Rui, in vista della partita di domenica contro il Cagliari.

Sicuramente una chance per il duttile difensore brasiliano, che vorrà sicuramente presentarsi in modo positivo ai suoi nuovi tifosi, e al suo allenatore.