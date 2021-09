Sconcerti: “L’Inter è una grande squadra, ma non è più forte del Napoli”

Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera, ha commentato le gare del campionato di Serie A. In particolare si concentra sulla gara tra Inter e Fiorentina, disputatasi ieri sera. Non manca un commento al Napoli.

Ecco alcune sue dichiarazioni:

“L’Inter ha vinto in modo classico, da grande squadra, una partita in cui nel primo tempo era stata costretta dall’avversario a commettere molti errori. La differenza di qualità è sempre stata chiara, ma anche annullata dalla corsa disperata della Fiorentina che ha cercato di anticipare l’avversario su moltissimi palloni.

Non è più forte del Napoli, è più vasta, ha più possibilità di costruzione, quello che alla fine porta ai gol, già 18 in 5 partite. Ma ha poche riserve e già l’uscita di Barella nel finale mette la superiorità dimostrata in discussione futura. Chi lo sostituirebbe?”.