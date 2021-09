Report allenamento – Il Napoli prepara il match con la Samp: le ultime su Lobotka

Il report dell’allenamento mattutino è stato pubblicato sul sito ufficiale della SSC Napoli.

Gli azzurri al SSC Napoli Konami Training Center preparano il match contro la Sampdoria il programma domani al Marassi alle ore 18.30.

Dopo una prima fase dedicata al torello, la squadra ha svolto esercitazione su calci piazzati e lavoro tattico. Successivamente hanno lavorato sul possesso palla. l’allenamento si è concluso con la consueta partitina a campo ridotto.

Niente lavoro in gruppo per Lobotka, che ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Con molte probabilità lo slovacco non sarà disponibile per la gara di domani.