Il Napoli è in vantaggio a Udine. Gli azzurri, fino al gol di Osimhen, hanno sofferto con l’Udinese che ha rischiato di segnare con Deulofeu. Mario Rui, con un fantastico taglio, ha trovato Insigne che ha anticipato Silvestri con un pallonetto. Osimhen, prima dei difensori, ha toccato il pallone che è finito in rete. Primo gol in campionato del nigeriano e azzurri, in questo momento, primi in classifica