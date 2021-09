Il Napoli porta il risultato sul 2-0. Gli azzurri hanno segnato dopo un fantastico schema su calcio di punizione: Insigne, in condizione stratosferica, ha passato il pallone a Ruiz. Lo spagnolo con un perfetto cross ha trovato Koulibaly, completamente da solo, che ha colpito in maniera non perfetta il pallone. Il tiro però, rimbalzando a terra, supera Silvestri e Rrahmani di testa porta gli azzurri a +2