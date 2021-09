Il “Corriere del Mezzogiorno” ha rilasciato un focus su Victor Osimhen paragonandolo ai grandi del calcio: “Iaquinta, Totti, Dzeko e Icardi, tutti si sono esaltati con Spalletti che ha tracciato la strada ad Osimhen per diventare un extra-bomber: lavorare su scelte e movimenti ascoltando anche i consigli dei compagni e metterci un po’ di qualità in più nel tiro in porta”.