Sky – Castori: “Ho ritrovato la mia squadra, sconfitta immeritata”

Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Sky in merito alla partita contro l’Atalanta persa 1-0. Ecco quanto dichiarato: “Bisogna continuare su questa strada, oggi la partita è stata un punto di riferimento importante. Una base di partenza, ho ritrovato la mia squadra, quella che gioca con aggressività, in verticale. Abbiamo messo in difficoltà l’Atalanta, che gioca in Champions League. È una sconfitta immeritata, purtroppo poi le occasioni hanno deciso la gara, però come prestazione è un riferimento da prendere come punto di riferimento perché giocando così la salvezza arriverà”.