Francesco “Ciccio” Caputo ha effettuato una fantastica doppietta allo Stadio “Castellani” contro l’Empoli. Per la prima volta, Ciccio Caputo ha giocato da ex contro i toscani ed ha subito svolto una prestazione superlativa. Doppietta col mancino per il numero 10 blucerchiato servito splendidamente da Candreva prima e da Bereszynski dopo. Arriva dunque molto bene alla sfida della quinta giornata contro il Napoli!