Gudmunsson: “Sono pronto per una big. Niente Premier, mi piace stare in Italia”

Attaccante, classe 1997, alto 1,77: questo l’identikit di Albert Gudmunsson che pare piacere molto al Napoli. Protagonista della stagione rossoblù a Genova, l’olandese ha rilasciato un’intervista alla rivista Sportweek, dove le sue parole sono molto interessanti per quanto riguarda il futuro. Questo è quanto sottolineato dalla nostra redazione:

Ti senti pronto per il salto verso una big?

“Mi sento pronto, sì, ma deve venir fuori qualcosa di veramente grosso per convincermi ad andar via di qua. Perché io, qua, ripeto, sto molto bene. E poi devo trovare un allenatore come Gilardino: come ho detto, lui mi dà molta libertà in campo”.

Di recente hai dichiarato di voler giocare in Premier League.

“Da bambino sognavo di arrivare in Premier, ma da quando gioco qui ho un po’ cambiato idea, perché mi piace così tanto stare in Italia… C’è la vita, qua… Perciò, non è che smanio per andarmene. Anche in questo caso, come in quello del mio addio al Genoa, perché succeda deve essere una roba pazzesca”.

Quante possibilità ci sono di rimanere?

“Adesso non so dirlo. Non è un segreto che il Genoa debba far cassa e che a me piacerebbe fare uno step, un passo in avanti. Capiremo entrambi cosa conviene di più, ma in questo momento tutte e due le porte sono aperte: quelle che portano a una mia partenza, o, al contrario, alla mia permanenza”.