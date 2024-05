Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo X, il Napoli è vicino a chiudere la trattativa per portare Antonio Conte al Napoli. Il noto giornalista ha anche dato dettagli sul contratto: “Conte si avvicina al Napoli – ha scritto Schira – Contatti positivi e trattative in corso per un contratto fino al 2027 da 6,5 milioni all’anno più 2 di bonus in caso di qualificazione del Napoli in Champions League”.