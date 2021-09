Il portale online della Gazzetta dello Sport spiega che Lorenzo Insigne e Mario Rui, in seguito agli infortuni rimediati in Napoli Juventus, quasi certamente non prenderanno parte alla gara di giovedì al King Power Stadium di Leicester.

Il tutto perché i due non si sono allenati in gruppo nell’allenamento odierno e salvo clamorosi recuperi, resteranno a Napoli e quindi fuori dalla lista dei convocati per l’Inghilterra.