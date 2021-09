Colantuono: “Grande impatto di Spalletti, meglio non poteva cominciare”

Stefano Colantuono ex allenatore dell’Udinese tra le altre, ha parlato ai microfoni di 1StationRadio di Spalletti e sull’impatto in questo campionato.

Le sue parole:

“I risultati di Milan, Inter, Napoli, erano prevedibili. Fa scalpore solo la Juventus ad un punto, nessuno se l’aspettava ma grosse sorprese non ne vedo. Spalletti? La classifica e il calcio espresso parlano per lui. Miglior partenza non poteva esserci, ma si sono disputate solo tre giornate e la squadra ha bisogno di un maggior rodaggio.“