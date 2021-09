Termina 2-0 Milan-Lazio a San Siro. I rossoneri dominano e schiacciano in casa i biancocelesti, a tratti assenti e per certi versi molto discontinui, evidente la poca intesa in campo che ha penalizzato e non poco la squadra di Sarri. Apre Leao chiude Ibrahimovic, e come siamo abituati ormai da tempo nel finale non sono mancate le scintille. Di fatto c’è stato un piccolo scontro verbale fra le due panchine, terminato con l’espulsione di Maurzio Sarri da parte del direttore di gara.