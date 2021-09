Ricomincia il campionato e le abitudini restano sempre le stesse; infatti, il campionato italiano è famoso per essere un campionato dove i presidenti non hanno pazienza, anzi.

E la stessa, medesima regola vale pure per la A: infatti, in A i tecnici stanno cercando di lavorare con tante squadre assemblate all’ultimo, ma i presidente non hanno pazienza.

E’ questo il caso della Salernitana, l’unica squadra a 0 del nostro campionato insieme all’Hellas Verona(che però gioca domani) e sul proprio tecnico iniziano già a condensarsi le prime nubi.

Infatti, i granata, in particolare i dirigenti, stanno cercando di valutare la situazione di Castori, già a rischio. Come riporta TMW, al momento la fiducia è confermata, ma si pensa già al sostituto, l’ex Genoa e Cagliari Maran.

Decisiva sarà la gara di sabato con la Fiorentina.