Borja Valero, ex centrocampista dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn sulla sfida di ieri sera tra Napoli e Juventus andata di scena allo Stadio Diego Armando Maradona.

Ecco quanto affermato: “Il Napoli non mi sorprende più di tanto perché conosco mister Spalletti. Il tecnico di Certaldo sta mettendo in campo tutte le sue idee. Tra l’altro il rendimento della Juventus non è positivo, quindi il risultato di ieri non è da considerare come una sorpresa”.