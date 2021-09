Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport parlando del Napoli e della sfida contro la Juventus.

Ecco quanto affermato: “La stagione scorsa è stata condizionata dagli infortuni. Quest’anno tra le grandi, il Napoli ha cambiato meno di tutte inserendo Anguissa al posto di Bakayoko. La prestazione del camerunense non mi ha sorpreso, lo seguo dai tempi del Reims. Nella ripresa ne ha guadagnato anche Fabian Ruiz, molto più efficace al fianco di Anguissa. La partita è stata decisa da tutti errori grossolani. Il Napoli ha meritato la vittoria, non era facile rimontare alla Juventus che nella prima frazione di gioco non ha concesso nulla. Spalletti ha dato fiducia alla squadra, va applaudito per il lavoro che sta svolgendo”.