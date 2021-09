Si conclude il primo tempo del lunch match tra Sampdoria–Inter, match valido per la terza giornata di Serie A, con il punteggio di 1-2. Il gol del vantaggio per l’Inter è stato segnato da Dimarco, punizione del terzino che si infila nel sette alle spalle di Audero. 10′ prima dell’intervallo i padroni di casa mettono il punteggio nuovamente in parità. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Yoshida è lesto ad approfittare dei rimpalli in area di rigore e supera Handanovic. La prima frazione di gioco, però, ha ancora qualcosa da raccontare. Al 44′ Lautaro Martinez in contropiede, sfrutta l’assist vincente di Barela, e porta nuovamente l’Inter in vantaggio.