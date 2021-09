GdS – Rinnovo Insigne, nessun passo avanti: la distanza è ampia

È iniziato il campionato e si è chiuso il calciomercato, ma per il rinnovo di Lorenzo Insigne ancora non si è mosso nulla. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del tanto atteso prolungamento di contratto del capitano azzurro con il Napoli e spiega come anche nelle ultime settimane non si siano registrati passi in avanti.

Secondo il quotidiano, il Napoli avrebbe offerto 3,5 milioni netti a stagione (ora ne guadagna 4,6), ma Insigne ne chiede 5,5. Le due parti ancora non hanno parlato e la distanza è ampia: questo silenzio non agevola per nulla il lavoro del club.