Camicioli: “Politano è un calciatore di qualità. Su Napoli-Juventus…”

Davide Camicioli, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato di alcuni aspetti del Napoli.

“Politano? Parliamo di un calciatore di qualità e di un professionista eccellente, spero che abbia le sue opportunità con la maglia della Nazionale. Mancini ha fatto bene a dare chance a ragazzi che non non trovano molto spazio nei club. Napoli-Juve? Sono curioso di vederla. Per Spalletti è una prova generale, mentre per Allegri una prova importante. In questi due anni, in cui Allegri non ha seduto su nessuna panchina, il calcio italiano è cambiato. Non sarà un gioco da ragazzi ricreare la Juventus che ha stravinto negli anni scorsi. Sarà una sfida in cui perdere è vietato. Anche il pareggio potrebbe andar bene. Credo che sia il Napoli che la Juventus siano a caccia di riscatto”.